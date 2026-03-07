Mercato Inter svelata la lista di Oaktree | tutti gli obiettivi del club nerazzurro in vista dell’estate | c’è anche Nico Paz…

Il mercato dell’Inter si sta muovendo con l’intervento di Oaktree, che ha svelato la lista di obiettivi del club per l’estate. Tra i nomi presenti figura anche Nico Paz. La redazione di Inter News 24 ha riferito che il club nerazzurro sta esplorando diverse possibilità e sta monitorando vari giocatori sul mercato. La lista degli obiettivi è stata pubblicata da Tuttosport.

Inter News 24 Mercato Inter, Tuttosport svela la lista degli obiettivi di Oaktree: il club nerazzurro si muove su più fronti. I dettagli. Mentre il campo è focalizzato sul Derby di stasera contro il Milan di Massimiliano Allegri, la dirigenza dell’ Inter sta già tracciando la rotta per il futuro. Secondo Tuttosport, l’obiettivo del fondo Oaktree è chiaro: abbassare drasticamente l’età media della rosa, oggi la più alta della Serie A. Con ben cinque pilastri in scadenza a giugno — tra cui Sommer, Acerbi e Darmian — il club nerazzurro si prepara a una rivoluzione guidata da Marotta e Ausilio. «Non si può vincere con i soli giovani», è il mantra della proprietà, che punta a inserire elementi di 26-27 anni capaci di dare spessore immediato alla squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, svelata la lista di Oaktree: tutti gli obiettivi del club nerazzurro in vista dell’estate: c’è anche Nico Paz… Chivu, summit con Marotta e Oaktree. Mercato, tutti i nomi nella lista dell'Inter per gennaioAppuntamento al nono piano del quartier generale, in viale della Liberazione: negli uffici dell’Inter, che circondano la sala trofei del club, ieri è... Leggi anche: Mercato Inter, spunta un nuovo nome per la difesa. Intanto il sogno nerazzurro resta Nico Paz: le ultime Mercato INTER Colpo Top di Ausilio! Clamoroso Perisic Tutto quello che riguarda Mercato Inter. Temi più discussi: Mercato, Sky sorprende tutti: Sommer può restare all’Inter, ecco come!; Luis Henrique poteva lasciare l'Inter a gennaio: svelata la proposta rifiutata del Besiktas; SportMediaset: Peugeot, svelata la nuova gamma 308 Video; Il futuro di Hojlund non dipende dalla Champions League: svelata la decisione del Napoli. Alisson, futuro in bilico: Juventus e Inter sullo sfondo. Svelata la volontà del portiereAlisson potrebbe lasciare il Liverpool con Juventus e Inter alla finestra per il prossimo mercato. Le due società hanno già pronto il piano di riserva Il futuro di Alisson potrebbe essere lontano dal ... calcionews24.com Inter, cosa cambia per il mercato 2026? Con queste scadenze spazi per colpi da 30 mlnL'eliminazione precoce dell'Inter dalla Champions League ha alimentato i dubbi e le domande dei tifosi in vista del prossimo mercato estivo ... fcinter1908.it Mercato Inter Bastoni al Barcellona - facebook.com facebook Il derby delle sliding doors: retroscena e storie di mercato tra Milan e Inter Leggi l’editoriale di @Glongari x.com