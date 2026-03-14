Il Milan si prepara alla partita di campionato e tiene sotto osservazione il mercato, con l’interesse su un giovane proveniente dal Brasile. La giornata di oggi, sabato 14 marzo, vede le principali notizie riguardanti la squadra, tra impegni in Serie A e aggiornamenti sul mercato. Il direttore sportivo ha commentato le possibilità di acquisto e le trattative in corso.

Nella giornata di oggi, sabato 14 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non poteva essere diversamente, d sto che il diavolo domani era scenderà in campo contro la Lazio di Maurizio Sarri in uno scontro molto importante per lo scudetto. Il Diavolo, infatti, avrà la possibilità di portarsi a -5 punti di distacco, visto il pareggio dei nerazzurri di oggi contro l'Atalanta. Ma non è tutto, occhio anche al calciomercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Secondo quanto riferito da 'Il Corriere dello Sport' il Milan potrebbe pensare a Nicolas Jackson per il proprio attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tra campo e mercato: spunta Jackson. Nuovo gioiellino dal Brasile? Parla Ganz

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