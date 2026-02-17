Il Napoli ha ottenuto un nuovo giocatore dal Brasile, una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri della prossima stagione. La notizia circola con insistenza tra gli esperti di mercato, che parlano di un accordo già in fase avanzata. La società sta lavorando per portare il talento in Italia nel mese di giugno, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista delle sfide future.

Non solo presente nella mente del Napoli, con la delicata trasferta di Bergamo da preparare, ma anche futuro nei pensieri soprattutto della dirigenza, già a lavoro per rinforzare la rosa della prossima stagione. E il primo colpo potrebbe arrivare dalla Premier League: stiamo parlando di Joao Gomes. Dal Brasile arriva la conferma: il brasiliano può arrivare. Un’indiscrezione che arriva direttamente dal paese d’origine del classe 2001. Infatti, come riportato dal giornalista Julio Miguel Neto e dalla stampa brasiliana, il centrocampista dei Wolves avrebbe già trovato l’accordo nel mese di gennaio con il Napoli per il suo trasferimento all’ombra del Vesuvio dalla prossima stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Colpaccio Napoli: nuovo rinforzo per giugno, arriva l’indiscrezione dal Brasile!

Il quotidiano Repubblica riporta oggi un’indiscrezione riguardante il Napoli, che potrebbe aggiungere un nuovo elemento alla propria rosa nel mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli sarebbe interessato all’acquisto di Raheem Sterling dal Chelsea nel prossimo mercato di gennaio.

Mercato Napoli, Noa Lang lascia gli azzurri:destinazione Galatasaray

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.