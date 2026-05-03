Kalulu potrebbe lasciare la Juventus in estate. La società bianconera ha espresso chiaramente di voler mantenere il giocatore e sta preparando un'offerta significativa per il rinnovo del contratto. Attualmente, non ci sono indicazioni ufficiali di una possibile cessione, ma la posizione della Juventus rimane ferma nel voler trattenere il giocatore. La situazione resta da monitorare nei prossimi mesi.

di Francesco Spagnolo Kalulu, la Juve non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio giocatore ed è pronta a presentare una offerta importante per il rinnovo. Il mercato non dorme mai e, in casa bianconera, uno dei nomi che sta catalizzando l’attenzione della dirigenza è senza dubbio quello di Kalulu. Il difensore francese, arrivato con un carico di aspettative importanti, ha saputo conquistare rapidamente la fiducia dell’ambiente grazie a prestazioni solide e a una duttilità tattica fuori dal comune. La sua capacità di ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino destro lo ha reso un elemento imprescindibile nello scacchiere della squadra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu dice addio alla Juve in estate? La posizione dei bianconeri sul francese è molto chiara. I dettagli

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