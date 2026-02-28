Koopmeiners Juve addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara I dettagli

La Juventus ha comunicato la sua intenzione di cedere il centrocampista olandese in vista della prossima estate. La società valuta questa operazione come strategica per fare spazio a un acquisto di rilievo e ha reso nota la volontà di separarsi dal giocatore al termine della stagione. La decisione è stata confermata dai vertici bianconeri, che stanno pianificando le mosse future.

Koopmeiners Juve, possibile addio in estate dell’olandese. I bianconeri pensano ad una cessione per poi andare a piazzare un colpo importante. Il calciomercato non dorme mai e il binomio Koopmeiners Juve è tornato al centro delle cronache sportive, ma questa volta con una sfumatura diversa. Se in passato l’olandese era l’oggetto del desiderio per cui i bianconeri ha investito oltre 50 milioni di euro, l’attuale scenario del 2026 suggerisce una possibile, clamorosa separazione. L’impatto di Teun Koopmeiners in bianconero non è stato quello devastante ammirato a Bergamo. Nonostante la fiducia iniziale di prima di Motta e poi di Tudor e il successivo approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Signora, il rendimento del numero 8 è rimasto altalenante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

