Mercato Inter rivoluzione e sacrificio shock | anche Barella finisce sulla lista dei cedibili

Il mercato dell’Inter si sta movimentando con alcuni cambi di rotta e decisioni sorprendenti. Dopo la partenza di Thuram, si fa largo l’ipotesi di cedere anche un centrocampista sardo, che fino a poco tempo fa era considerato incedibile. La situazione sta influenzando i piani tecnici della società e crea tensioni tra le varie componenti del club. La lista dei possibili trasferimenti si allunga con scelte che stanno scuotendo l’ambiente nerazzurro.

di Lorenzo Vezzaro Mercato Inter tra sogni e plusvalenze: l’addio di Thuram e il clamoroso scenario sul centrocampista sardo agitano i piani di Chivu. Con la conquista del ventunesimo scudetto ormai archiviata, la dirigenza nerazzurra ha iniziato a pianificare le manovre per la prossima stagione, mettendo nel mirino innesti di qualità per alzare l’asticella in Champions League. Tuttavia, le mosse in entrata dipenderanno strettamente dalle uscite e, secondo quanto riportato dal Messaggero, nessuno sembra essere più intoccabile di fronte a offerte irrinunciabili. La strategia di Oaktree e dei vertici societari punta a bilanciare la competitività tecnica con la necessità di generare plusvalenze fondamentali per il bilancio.🔗 Leggi su Internews24.com

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