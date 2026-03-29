Mercato Inter tutto pronto alla rivoluzione estiva | in bilico anche il futuro di Barella Ecco i dettagli

Il mercato estivo dell'Inter si avvicina e il club sta facendo i preparativi per una serie di cambiamenti. Tra i nomi che potrebbero lasciare la squadra c'è anche un centrocampista molto presente nel reparto mediano. Le trattative sono in corso e le decisioni saranno prese nelle prossime settimane. La situazione resta ancora in evoluzione, con diverse opzioni sul tavolo.

Inter News 24 Mercato Inter, il club nerazzurro prepara la rivoluzione estiva: tra i possibili a salutare c’è anche Barella. I dettagli. L’estate dell’Inter si preannuncia come un momento di profonda trasformazione, con movimenti significativi previsti in ogni settore del campo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il reparto mediano di Cristian Chivu subirà i cambiamenti più drastici a causa delle scadenze contrattuali e delle sirene di mercato. « Aria fresca è attesa anche a centrocampo dove un altro veterano, Mkhitaryan, si svincola a giugno e difficilmente rimarrà », si legge sulla Rosea. Anche il futuro di Hakan Calhanoglu appare incerto: tormentato dagli infortuni e corteggiato dal Galatasaray, il turco potrebbe cedere alle lusinghe di Okan Buruk. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, tutto pronto alla rivoluzione estiva: in bilico anche il futuro di Barella. Ecco i dettagli Articoli correlati Mercato Inter, per la prossima stagione c’è questo nome in cima alla lista nerazzurra: Chivu prepara la rivoluzione. Ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri puntano sul nome di un Top della Serie A per il proprio centrocampo: ecco tutti i dettagli... Mercato Inter, rivoluzione a centrocampo? Frattesi via, tutto su Jones! E occhio al futuro di DumfriesMercato Inter, rivoluzione a centrocampo? Frattesi via, tutto su Jones! E occhio al futuro di Dumfries Morata può tornare alla Juventus? Clamorosa... Approfondimenti e contenuti su Mercato Inter Temi più discussi: Gds – Inter, affondo per Palestra! Costa 40 mln: Si può fare con la cessione di…; Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto; Inter, pronto l'assalto a Manu Koné: i dettagli dell'offerta nerazzurra; Inter, a centrocampo cambia tutto: torna Stankovic, Frattesi tra Roma e Napoli. Mercato Inter, pronto l’assalto definitivo per Koné? La società ha le idee chiareLa situazione in casa Inter è molto delicata, tutti sono concentrati al massimo per questo rush finale di campionato dove i nerazzurri non possono lasciarsi sfuggire lo Scudetto. La dirigenza, però, i ... spaziointer.it Mercato Inter, accelerata su Koné: spunta l’incastro con Carlos Augusto e c’è una data chiave per chiudereMentre l’Inter di Cristian Chivu prepara l’assalto finale allo scudetto, l’asse Milano?Roma si infiamma non solo in vista della sfida di Pasqua, ma anche per un intreccio di mercato destinato a far di ... calcionews24.com Inter, sarà mercato di colpi importanti "Oaktree ha capito e ha promesso ai dirigenti..." - facebook.com facebook L’Inter oltre Bastoni Possibile derby di mercato per Gila della Lazio x.com