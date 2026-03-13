Cristian Chivu ha presentato due richieste alla società dell'Inter in vista della prossima campagna di mercato. La sua attenzione si concentra su due aspetti specifici legati alla rosa, con particolare interesse alla difesa. La richiesta è stata comunicata ufficialmente e riguarda le operazioni da effettuare per rafforzare la squadra. La società sta ora valutando le mosse da compiere in questa fase.

Inter News 24 Mercato Inter, sono due le richieste di Cristian Chivu in vista della prossima estate. Prevista anche una rivoluzione totale in difesa. In casa Inter non c’è più spazio per i rinvii: la prossima estate segnerà l’inizio di una ristrutturazione profonda e massiccia dell’organico. Come sottolineato dal Corriere della Sera, la dirigenza nerazzurra sta preparando un rinnovamento radicale, con gran parte dei giocatori in scadenza destinati all’addio; l’unica eccezione sembra essere Henrikh Mkhitaryan, per il quale potrebbe aprirsi uno spiraglio di rinnovo. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, via alla ristrutturazione: Acerbi, De Vrij e Darmian ai saluti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Chivu guida la rivoluzione! Due le richieste alla società. E in difesa…

