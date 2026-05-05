Sul profilo social di un calciatore dell'Inter, che ha pubblicato un messaggio per celebrare lo Scudetto, sono comparsi due like provenienti da altri due giocatori. Uno di loro è un centrocampista con un passato in Premier League, mentre l'altro è un attaccante francese. La presenza di questi like ha attirato l'attenzione degli appassionati di calcio, alimentando speculazioni sul possibile coinvolgimento di questi giocatori nel mercato dei trasferimenti.

Inter News 24 Mercato Inter, Thuram condivide un post per festeggiare lo Scudetto e spuntano due like: quello di Jones e quello di Diaby. Nell’era digitale, le trattative di calciomercato non passano più solo dai tavoli dei dirigenti, ma si alimentano di apprezzamenti social e interazioni apparentemente casuali. Un semplice like fuori contesto può rivelare molto sulle intenzioni di un calciatore, indirizzando le speranze dei tifosi o svelando l’esistenza di contatti sotterranei. In casa Inter, mentre l’entusiasmo per la seconda stella resta altissimo e lo sguardo è rivolto alla finale di Coppa Italia del 13 maggio, l’attenzione si è spostata su un post di Marcus Thuram.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, arriva il doppio indizio? Sul post di Thuram spuntano i like di Jones e Diaby

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