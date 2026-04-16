Calciomercato Inter LIVE | pronto un tesoretto di ben 100 milioni di euro Arriva un indizio sul futuro di Bastoni?

Nel mondo del calciomercato, l'Inter si prepara a muoversi con un budget di circa 100 milioni di euro, secondo le ultime indiscrezioni. Sono in corso diverse trattative che coinvolgono trasferimenti e incontri tra le parti interessate, mentre si fanno ipotesi sul possibile futuro di alcuni giocatori. La situazione è in evoluzione e si attendono aggiornamenti sui prossimi sviluppi.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 16 APRILE Mercato Inter, dalle cessioni arriva un tesoretto di ben 100 milioni di euro: la lista dei partenti e degli obiettivi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: pronto un tesoretto di ben 100 milioni di euro. Arriva un indizio sul futuro di Bastoni? MERCATO Inter: Marotta Shock! 10 Milioni in Arrivo! Notizie correlate Mercato Inter, dalle cessioni arriva un tesoretto di ben 100 milioni di euro: la lista dei partenti e degli obiettividi Redazione Inter News 24Mercato Inter, dalle cessioni spunta un budget di ben 100 milioni di euro. Calciomercato Inter LIVE: Rebus sul futuro di Calhanoglu. Per Bastoni spuntano nuovi aggiornamentidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calciomercato Inter, rivoluzione centrocampo, Calha punto fermo: le novità; Calhanoglu pronto a rinnovare con l’Inter! E sull’estate il suo staff fa filtrare che…; Calciomercato Inter, idea dalla Premier: cosa dicono le quote dei bookmaker; Inter, pronto il colpo dalla Roma: ma non si tratta di Koné | Ecco chi è il vero obiettivo. Calciomercato Inter, follia Oaktree solo per questo giocatoreIl fondo Oaktree pronto a fare uno sforzo nel mercato dell'Inter: extra budget solo per Nico Paz del Como, che tornerà al Real Madrid ... interlive.it Calciomercato Inter, oltre 60 milioni dalla cessione di tre riserveIl mercato dell'Inter potrebbe operare tre cessioni di riserve da cui ricavare almeno 60 milioni: Frattesi, Luis Henrique e Josep Martinez ... interlive.it Calciomercato Inter, quali operazioni vanno fatte nel mercato estivo x.com Calciomercato Inter Occhi su un nome nuovo - facebook.com facebook