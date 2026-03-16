Calciomercato Inter LIVE | Spuntano i dettagli sul rinnovo di Dumfries Per Thuram si avvicinano le sirene arabe

Da internews24.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul calciomercato dell'Inter si sono intensificate le trattative, con particolare attenzione al rinnovo di contratto di un giocatore esterno e alle voci che riguardano un attaccante francese. Sono stati registrati incontri tra le parti e alcune indiscrezioni sui possibili sviluppi. La sessione di mercato è in pieno fermento e le trattative proseguono senza sosta.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 16 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com

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