Calciomercato Inter LIVE | Spuntano i dettagli sul rinnovo di Dumfries Per Thuram si avvicinano le sirene arabe

Sul calciomercato dell'Inter si sono intensificate le trattative, con particolare attenzione al rinnovo di contratto di un giocatore esterno e alle voci che riguardano un attaccante francese. Sono stati registrati incontri tra le parti e alcune indiscrezioni sui possibili sviluppi. La sessione di mercato è in pieno fermento e le trattative proseguono senza sosta.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 16 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Spuntano i dettagli sul rinnovo di Dumfries. Per Thuram si avvicinano le sirene arabe Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: cala l’interesse per Frattesi, si chiude per Palacios. Sirene inglese per ThuramBarella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del... Calciomercato Inter LIVE: sirene inglese per Thuram, le ultime su Sommer e Luis HenriqueSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Approfondimenti e contenuti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Bastoni, il Barcellona insiste: muro Inter, ma un fattore può cambiare le carte in tavola; Calciomercato Inter, Alisson e Vicario per il dopo Sommer: le ultime sulle voci di mercato; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: spunta De Wannemacker, asse con l'Inter; Calciomercato Inter LIVE | Il pressing del Barcellona su Bastoni Il piano per il ritorno di Stankovic. Calciomercato, un giocatore gela l’Inter: Zero virgola zeroAnnuncio di calciomercato Inter da parte di Mile Svilar: Voci influiscono zero, penso solo al presente con la Roma ... interlive.it Calciomercato, boom Inter: L’offerta per Bastoni verrà accettataBastoni al centro delle voci di calciomercato Inter. In Inghilterra sicuri: i nerazzurri accetteranno 80 milioni dal Liverpool ... interlive.it #Calciomercato #Milan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - facebook.com facebook #Calciomercato @acmilan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com