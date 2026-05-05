Mercato di campagna amica in via da Vinci

Da ilrestodelcarlino.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi due italiani su tre preferiscono fare la spesa nei mercati contadini, un dato che evidenzia la diffusione di questo modo di acquistare cibo. Recentemente, si è svolto il mercato di Campagna Amica in via da Vinci, attirando numerosi visitatori interessati ai prodotti locali. L’evento ha coinvolto diversi produttori e distributori, offrendo una vasta gamma di alimenti freschi e genuini. La presenza di clienti e venditori ha reso l’iniziativa un esempio di come i mercati di questo tipo siano diventati parte integrante delle abitudini di acquisto.

Quasi due italiani su tre fanno la spesa nei mercati contadini, un fenomeno che è entrato profondamente nelle abitudini di consumo dei cittadini che trovano negli acquisti diretti dall’agricoltore risposte al bisogno di genuinità, freschezza dei prodotti e garanzie dal punto di vista della sicurezza alimentare. E’ il risultato di un’indagine di Coldiretti secondo la quale il 73% degli intervistati ritiene che acquistare direttamente dall’agricoltore sia il modo migliore per avere la garanzia della sicurezza di quanto portano in tavola e l’86% degli italiani desidera la disponibilità di un mercato contadino di prossimità. Proprio nell’ottica...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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