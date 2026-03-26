prevenzione movimento e cibo giusto al mercato di campagna amica

Nel mese di marzo, il mercato di Campagna Amica di viale dell’Appennino 16 ha ospitato una serie di iniziative promosse da Coldiretti Forlì-Cesena. Gli eventi hanno avuto come focus la promozione di uno stile di vita sano, con attività legate alla prevenzione, al movimento e alla corretta alimentazione. Le attività sono state rivolte alla cittadinanza, puntando a rafforzare la presenza del mercato contadino nel territorio.

Sabato 28 marzo, dalle 8 alle 13.30, è in programma una nuova mattinata che avrà come fulcro il tema della prevenzione cardiovascolare, con un’iniziativa che unisce movimento, informazione scientifica e alimentazione di qualità. A corollario della mattinata sarà infatti la presenza di Giancarlo Piovaccari, professore e direttore del reparto di malattie cardiovascolari presso il Maria Cecilia Hospital, figura di riferimento nel campo della cardiologia. Il suo intervento rappresenterà un momento centrale della mattinata, con un approfondimento dedicato al legame tra alimentazione, attività fisica e salute del cuore. Il mercato di Campagna Amica di Forlì si conferma così un presidio sempre più centrale, capace di coniugare la vendita diretta con attività di informazione e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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