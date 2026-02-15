Potatura di alberi all' Acquedotto chiudono le vie limitrofe e parte della piazza | la mappa

Il Comune di Ferrara ha deciso di chiudere alcune strade e parte della piazza di fronte all’Acquedotto martedì 17 e mercoledì 18, perché devono potare gli alberi vicini. I lavori, che si svolgono tra le 7 e le 17, richiedono l’interruzione del traffico in diverse zone. In particolare, le vie che circondano piazza XXIV Maggio saranno interessate da queste chiusure temporanee, e anche una parte della stessa piazza non sarà accessibile. La decisione mira a garantire la sicurezza durante le operazioni di potatura.

In programma due giorni di operazioni: "Possibile utilizzo di movieri". Le disposizioni al traffico Inizialmente, vi sarà la chiusura del tratto stradale di piazza XXIV Maggio tra via Podgora (lato civici pari - non compresa l'intersezione) e corso Vittorio Veneto. Verrà inoltre chiusa al transito veicolare via Pasubio e sarà istituita l'inversione del senso di marcia su piazza XXIV Maggio tra via Podgora controviale civici pari e via Podgora controviale civici dispari. Quindi, si procederà con l'occupazione di suolo pubblico con conseguente restringimento della carreggiata nel tratto stradale di piazza XXIV Maggio, fronte corso Vittorio Veneto.