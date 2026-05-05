Il 19 febbraio a Doha, su cemento, un giovane tennista della Repubblica Ceca ha sconfitto Jannik Sinner, diventando l'ultimo a batterlo. Questa vittoria ha suscitato alcune reazioni tra gli addetti ai lavori, con il giocatore che ha commentato come questa vittoria gli dia maggiore fiducia nel confrontarsi con i migliori avversari. La partita è stata disputata in un torneo internazionale, segnando un risultato importante per il ventenne.

Due mesi fa Jakub Mensik era a ridosso della Top 10. Numero 12, per la precisione, che è anche il suo best ranking. Ora è n.27 e a Roma vorrà proseguire il suo percorso di crescita che - magari già entro fine anno - potrà portarlo nell'elite del tennis mondiale. A Madrid, il "1000" giocato prima degli Internazionali, il ventenne ha superato Damm e Khachanov entrambi in due set per poi uscire al terzo turno, sconfitto in tre set da un Zverev arrivato poi fino alla finale dove è stato battuto da Sinner. All'evento Adidas tenutosi lunedì sera nello store di via del Corso a Roma, il tennista della Repubblica Ceca, Global Ambassador della multinazionale tedesca, si è intrattenuto con i suoi fan, accorsi numerosi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mensik, l'ultimo ad aver battuto Sinner: "Fa effetto: significa che posso giocarmela con i migliori"

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**Questi sono i potenziali avversai di Jannik che probabilmente giocherà venerdì o sabato** **Secondo turno**: Sebastian Ofner / Alex Michelsen. **Terzo turno**: Jakub Mensik / Matteo Berrettini. **Ottavi**: Lorenzo Sonego / Frances Tiafoe / Arthur Fils. **Qu - facebook.com facebook

Il potenziale cammino di Jannik Sinner verso il titolo a Roma R1 - Bye R2 - Ofner / Michelsen R3 - Mensik / Berrettini / Popyrin R4 - Fils / Tiafoe / Sonego QF - Shelton / Rublev / Davidovich Fokina / Nakashima SF - Auger-Aliassime / Medvedev / Cobolli / Va x.com