Flavio Cobolli ha conquistato la sua prima finale in un torneo ATP 500, battendo in semifinale Alexander Zverev con un duplice 6-3. Il giocatore italiano ha dimostrato sicurezza e determinazione durante l’incontro, confermando la sua crescita nel circuito. Dopo questa vittoria, Cobolli si è detto pronto a affrontare la finale con fiducia, sostenendo di poter competere con chiunque sulla terra battuta.

Flavio Cobolli prosegue la sua settimana da sogno e si toglie la soddisfazione di rifilare un duplice 6-3 ad Alexander Zverev, staccando il pass per la finale all’ ATP 500 di Monaco 2026. Il tennista romano ha firmato una delle prestazioni migliori della carriera, soprattutto al servizio, non lasciando scampo al padrone di casa tedesco n.1 del seeding e n.3 del ranking mondiale sulla terra rossa bavarese. “ Avevo tante motivazioni per far bene contro un avversario che stimo tantissimo, un giocatore straordinario. Penso di potermela giocare con tutti, soprattutto su questa superficie, quando sono in condizione. Ho meritato la vittoria oggi. Spero di giocare tante altre partite contro di lui perché vorrebbe dire arrivare in fondo ai tornei “, dichiara Cobolli all’ATP.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli punta in alto: “Posso giocarmela con tutti sulla terra. Sono carico per la finale”

Notizie correlate

Flavio Cobolli è super a Monaco! Schianta Alexander Zverev e vola in finale sulla terra tedescaSulla terra battuta di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli firma l’impresa più significativa della sua carriera, conquistando la finale dell’ATP 500...

Leggi anche: Flavio Cobolli vince la battaglia con Kecmanovic e accede in finale nell’ATP di Acapulco!

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Flavio Cobolli è in semifinale a Monaco: battuto Kopriva, ora affronterà Zverev; L'incursione di Flavio Cobolli a Tennis Talk; Flavio Cobolli: Sinner ci toglie pressione. Raggiungere i quarti degli Slam è considerato normale…; Cobolli dopo la sconfitta con Blockx: Sono frustrato dalle tante settimane di allenamento.

Flavio Cobolli punta in alto: Posso giocarmela con tutti sulla terra. Sono carico per la finaleFlavio Cobolli prosegue la sua settimana da sogno e si toglie la soddisfazione di rifilare un duplice 6-3 ad Alexander Zverev, staccando il pass per la ... oasport.it

Flavio Cobolli è super a Monaco! Schianta Alexander Zverev e vola in finale sulla terra tedescaSulla terra battuta di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli firma l’impresa più significativa della sua carriera, conquistando la finale dell’ATP 500 ... oasport.it

“A friend of mine passed away yesterday. He was only 13 years old. This win is for him,” an emotional Flavio Cobolli said after his upset of top seed Alexander Zverev, in Munich: facebook

Il tennista italiano Flavio Cobolli è in finale al torneo di Monaco, dopo aver battuto il numero 3 del mondo Alexander Zverev x.com