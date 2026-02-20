Atp Doha | Sinner battuto Mensik vola in semifinale
Jannik Sinner ha perso contro il giovane Mensik nei quarti di finale dell’Atp di Doha, torneo che si svolge sul cemento con un montepremi di 2 milioni di dollari. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, lasciando il tennista italiano fuori dalla corsa per la semifinale. Mensik, 19 anni, ha mostrato grande determinazione e ha approfittato di alcuni errori di Sinner. Con questa vittoria, il giovane tennista ceca si guadagna l’accesso alla semifinale del torneo.
Roma, 19 febbraio 2026 – Si ferma ai quarti di finale la corsa di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Doha (cemento, montepremi 2.833.335 dollari). Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, cede al ventenne ceco Jakub Mensik, numero 16 del ranking Atp e 6 del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-3), 2-6, 6-3 in due ore e 11 minuti. Mensik affronterà in semifinale il francese Arthur Fils, numero 40 del mondo. A sorpresa, Mensik si è imposto in tre set col punteggio di 7-6, 2-6, 6-3, in poco più di due ore di gioco. Sinner ha trovato nel n.16 al mondo un avversario potente al servizio e preciso negli scambi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
