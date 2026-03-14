Oggi a Roma si è svolto un corteo organizzato da movimenti e cittadini che si oppongono a diverse questioni politiche. Il corteo, definito “polpettone” dalla stampa, ha visto la partecipazione di persone che manifestano contro Meloni, la guerra, il proposta di referendum e anche contro Bonelli. La manifestazione si è caratterizzata per le idee poco chiare e per le priorità poco coordinate tra loro.

Movimenti e cittadini scendono in piazza a Roma oggi a sostegno del “no” un po’ a tutto, quasi a casaccio. Basta esserci e dire no, per stare in piazza con la sinistra “non parlamentare”, in quello che si presenta come il corteo “polpettone” più pericoloso degli ultimi tempi. Perché dentro, a Roma, dalle 14, ci sarà un po’ di tutto. Dai fini giuristi della sinistra extraparlamentare ai fini pacifisti che non disdegnano la guerra alle forze dell’ordine. Sinistra in corteo a Roma contro tutto e tutti. Alla manifestazione promossa da Potere al Popolo hanno aderito diverse realtà, dai collettivi studenteschi (come Osa e Cambiare Rotta) ai movimenti per la Palestina tra cui il Global Movement to Gaza, fino ai movimenti di lotta per la casa, i centri sociali e i no Tav e l’Usb. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Poche idee ma confuse nel corteo “polpettone” della sinistra: no a Meloni, guerra, referendum e… Bonelli

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