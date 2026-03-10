Schlein all’attacco del governo con poche e confuse idee | Sì Khamenei era un dittatore sanguinario però…

La leader del partito di opposizione ha criticato il governo, definendo le sue proposte confuse e insufficienti. Ha fatto riferimento a un intervento di diciassette minuti di una figura politica, sottolineando che, se ha dedicato tempo a difendere determinate posizioni, potrebbe dedicare altri momenti per ascoltare le proposte di modifica sulle accise. La sua presa di posizione si concentra sulla necessità di un dibattito più chiaro e concreto.

“Se ha trovato 13 minuti per portare acqua al mulino del sì, può trovare altri 13 minuti per intervenire sulle accise come le abbiamo suggerito noi”. Torna alla carica, in una intervista a La Repubblica, la segretaria del Pd Elly Schlein, cerca di tornare al centro del ring politico, con effetti stranianti. L’intervista a tutto campo a Repubblica. La leader dem chiede infatti a Giorgia Meloni di occuparsi della “diminuzione delle accise, visto che oggi il petrolio ha sfiorato i 100 dollari al barile e il gas è rincarato del 65%, con gravi ricadute su imprese e famiglie già penalizzate dalle bollette più alte d’Europa”. Un tema che la premier ha già in agenda senza bisogno della sollecitazione della segretaria del Partito democratico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

