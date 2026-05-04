sisal celebra gli 80 anni della schedina icona popolare dello sport

Il 5 maggio, Sisal festeggia gli 80 anni della Schedina Sisal, conosciuta anche come Totocalcio. Questo gioco rappresenta uno dei simboli più noti nel panorama delle scommesse sportive in Italia. La schedina è stata introdotta circa ottant’anni fa, diventando un punto di riferimento per molti appassionati di calcio e di giochi d’azzardo. La celebrazione si concentra sulla lunga storia di questa icona popolare.

Il 5 maggio Sisal celebra gli 80 anni della Schedina Sisal, conosciuta poi come Totocalcio, uno dei giochi che più hanno segnato la storia dello sport e della cultura popolare italiana. Una storia lunga e avvincente iniziata nel 1946 quando l’Italia cercava di ripartire dopo la guerra con la Schedina che divenne fin da subito molto più di un gioco dando vita a un rito collettivo capace di coinvolgere milioni di italiani, sostenere la ripresa dello sport accompagnando momenti di condivisione nella vita quotidiana del Paese. Con il primo concorso a pronostici, Sisal ha infatti introdotto un linguaggio e una modalità di partecipazione che sono entrati nell’immaginario collettivo, affermandosi nei suoi 80 anni come promotrice di innovazione e responsabilità contribuendo all’evoluzione delle abitudini degli italiani.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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