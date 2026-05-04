Totocalcio Sisal celebra gli 80 anni della schedina

Domani, 5 maggio, Sisal festeggia gli 80 anni della Schedina Sisal, nota anche come Totocalcio. Si tratta di uno dei giochi più longevi in Italia, con una storia che si intreccia con lo sviluppo dello sport e della cultura popolare nel paese. La schedina ha accompagnato diverse generazioni di appassionati e giocatori, diventando un simbolo della tradizione del calcio e delle scommesse sportive italiane.

(Adnkronos) – Domani, 5 maggio, Sisal celebra gli 80 anni della Schedina Sisal, conosciuta poi come Totocalcio, uno dei giochi che più hanno segnato la storia dello sport e della cultura popolare italiana. Nata nel 1946, in un’Italia che cercava di ripartire dopo la guerra, la Schedina è stata fin da subito molto più di un gioco: un rito collettivo capace di coinvolgere milioni di italiani, sostenere la ripresa dello sport e accompagnare momenti di condivisione nella vita quotidiana del Paese. Con il primo concorso a pronostici, Sisal ha introdotto un linguaggio e una modalità di partecipazione entrati nell’immaginario collettivo, affermandosi nei suoi 80 anni come promotrice di innovazione e responsabilità e contribuendo all’evoluzione delle abitudini degli italiani.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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