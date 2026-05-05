Memorie della Famiglia Albergotti il libro a cura di Elisa Boffa

Il 5 maggio 2026, ad Arezzo, è stato presentato il libro “Memorie della Famiglia Albergotti”, curato da Elisa Boffa. Alla cerimonia hanno partecipato Luca Berti, presidente della Società storica aretina, e Antonella Moriani. L’opera raccoglie documenti e testimonianze relativi alla famiglia Albergotti, con approfondimenti storici e genealogici. La presentazione si è svolta presso un luogo pubblico della città, con pubblico e autorità presenti.

Arezzo, 5 maggio 2026 – Luca Berti, presidente della Società storica aretina, e Antonella Moriani, docente di Archivistica presso l’’Università di Siena, presentano mercoledì 6 maggio, alle ore 17,00, nella sede della Biblioteca Città di Arezzo di via dei Pileati, le “ Memorie della Famiglia Albergotti”, a cura di Elisa Boffa. L’incontro sarà coordinato da Alessandro Artini, presidente della Biblioteca “Città di Arezzo”, che organizza l’evento d’intesa con la Società storica, editrice del volume, e il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena. L’edizione ha visto la luce nella collana “Fonti di storia aretina”, che ha già accolto fra l’altro lo Statuto del Comune e del Popolo di Arezzo del 1337 e lo Statuto di Arezzo del 1536, fonti di fondamentale importanza per la storia della città.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Memorie della Famiglia Albergotti”, il libro a cura di Elisa Boffa Notizie correlate “Memorie della Famiglia Albergotti”, il libroArezzo, 2 maggio 2026 – Saranno Luca Berti, presidente della Società storica aretina, e Antonella Moriani, docente di Archivistica presso... Il libro “Una storia toscana. Epistolario e memorie della famiglia Fineschi (Cavriglia, 1880-2017)”Arezzo, 9 marzo 2026 – Sarà presentato nel salone delle conferenze dell’Archivio di Stato, in piazza del Commissario ad Arezzo, giovedì 12 marzo,... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Memorie della Famiglia Albergotti, il libro; Frammenti di vita, il libro scritto da Maria Assunta Rita; Il fascino dei Numeri 10 del calcio in scena all’Auditorium comunale di Montevarchi; Cammini di Francesco: famiglie protagoniste. Memorie della Famiglia Albergotti, il libroSaranno Luca Berti, presidente della Società storica aretina, e Antonella Moriani, docente di Archivistica presso l’’Università di Siena, a presentarlo mercoledì 6 maggio, alle ore 17,00, nella sede d ... lanazione.it Nicola Gratteri commenta il caso della famiglia nel bosco e la breve memoria del Governo sulle leggi che promulga a #InAltreParole Guarda la puntata su App La 7 e http://La7.it! Clicca sul link che trovi in bio #La7 #NicolaGratteri #famiglianelbosco #bosc - facebook.com facebook