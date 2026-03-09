Il libro “Una storia toscana. Epistolario e memorie della famiglia Fineschi (Cavriglia, 1880-2017)” sarà presentato giovedì 12 marzo alle 16 nel salone delle conferenze dell’Archivio di Stato di Arezzo. L’evento si svolgerà in piazza del Commissario e coinvolge l’autore, che illustrerà il contenuto dell’opera. La pubblicazione raccoglie lettere e testimonianze che raccontano la storia della famiglia Fineschi nel corso di oltre un secolo.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Sarà presentato nel salone delle conferenze dell’Archivio di Stato, in piazza del Commissario ad Arezzo, giovedì 12 marzo, alle ore 16:00, il libro “Una storia toscana. Epistolario e memorie della famiglia Fineschi (Cavriglia, 1880-2017)”. Ad illustrarne i contenuti sarà Giorgio Sacchetti, già docente di Storia contemporanea all’Università di Firenze, autore dell’introduzione. L’evento è organizzato in collaborazione con la Società storica aretina e le edizioni Aska di Firenze. Dalle pagine del volume emerge un grande affresco familiare lungo oltre un secolo. Sono lettere, fotografie e documenti a raccontare la storia dei Fineschi, una famiglia toscana profondamente radicata nel territorio di Cavriglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

