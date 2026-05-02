Il libro intitolato “Memorie della Famiglia Albergotti” sarà presentato a Arezzo il 2 maggio 2026. La presentazione vedrà la partecipazione di Luca Berti, presidente della Società storica aretina, e di Antonella. La pubblicazione si concentra sulla storia e le vicende della famiglia Albergotti, offrendo approfondimenti documentati e testimonianze storiche. L’evento si svolgerà presso una sede cittadina, con l’obiettivo di condividere con il pubblico i contenuti del volume.

Arezzo, 2 maggio 2026 – Saranno Luca Berti, presidente della Società storica aretina, e Antonella Moriani, docente di Archivistica presso l’’Università di Siena, a presentare mercoledì 6 maggio, alle ore 17,00, nella sede della Biblioteca Città di Arezzo di via dei Pileati, le “Memorie della Famiglia Albergotti”, a cura d i Elisa Boffa. L’incontro sarà coordinato da Alessandro Artini, presidente della Biblioteca “Città di Arezzo”, che organizza l’evento d’intesa con la Società storica, editrice del volume, e il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena. L’edizione ha visto la luce nella collana “Fonti di storia aretina”, che ha già accolto fra l’altro lo Statuto del Comune e del Popolo di Arezzo del 1337 e lo Statuto di Arezzo del 1536, fonti di fondamentale importanza per la storia della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Memorie della Famiglia Albergotti”, il libro

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