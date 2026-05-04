Dal Politecnico di Lecco al Mortirolo | parte il Memorial Bike Tour 2026 sui luoghi della Resistenza

Il 7 maggio 2026, da Capua e dal Comando della Divisione Acqui, partirà il Memorial Bike Tour 2026 - The European People, sotto l'alto patrocinio della Commissione Europea. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso che toccherà il Politecnico di Lecco e il Mortirolo, coinvolgendo i partecipanti in un itinerario che unisce sport e memoria storica. L'evento prosegue con l'obiettivo di promuovere la cultura europea attraverso tappe simboliche nei luoghi della Resistenza.

Il 7 maggio 2026 partirà da Capua, presso il Comando della Divisione Acqui, il Memorial Bike Tour 2026 - The European People, sotto l'alto patrocinio della Commissione Europea.Il cavaliere Giovanni Bloisi, il "ciclista Europeo della Memoria" nominato nel dicembre 2023 dal Presidente della.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Resistenza e luoghi della Memoria, De Maria: “Tagli inaccettabili a pochi giorni dal 25 Aprile”Bologna, 21 aprile 2026 – Una sforbiciata ai fondi che custodiscono la storia, e per di più a una manciata di giorni dalle celebrazioni per la Festa... De Maria, tagli al contributo ai luoghi della Memoria della ResistenzaIl deputato del Pd Andrea De Maria, ex sindaco di Marzabotto, segnala tagli al contributo del ministero della Cultura ai luoghi della Memoria della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Politecnico Lecco. 31 tecnici formati, conclusa la terza edizione del corso di metallurgia; Corso Base di Metallurgia a Lecco: successo per la terza edizione al Politecnico; Sette giovani per Lecco: i GD portano il futuro alle comunali; TRENT’ANNI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LECCO EVENTO A LA NOSTRA FAMIGLIA TRA IMPEGNO SOCIALE, INNOVAZIONE E FUTURO DELLA PROFESSIONE. Polis To Kids si chiude con il laboratorio sul vento al campus del PolitecnicoPolis To Kids si chiude al Politecnico con il laboratorio sul vento: 84 alunni coinvolti tra esperimenti pratici e attività sui temi della sostenibilità. lecconotizie.com Leadership e sostenibilità al Polo di Lecco: il campus incontra il volontariatoAl Polo di Lecco l’evento Leadership for Sustainability del Center for Leadership Development: studenti, associazioni e progetti sulla sostenibilità. lecconotizie.com Milano Civil Week 2026 Dal 7 al 10 maggio 2026 il Politecnico di Milano aderisce alla Milano Civil Week, dedicata quest’anno al tema “INSIEME. La società della fiducia”. L’attenzione si rivolge in quest'edizione alle pratiche di prossimità, alla capacità delle co - facebook.com facebook