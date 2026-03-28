Il QS World University Rankings by Subject 2026 ha pubblicato i risultati per il Politecnico di Milano, collocandolo sesto nel mondo in architettura e settimo in design. La stessa università si è piazzata al ventunesimo posto a livello globale per ingegneria e tecnologia. La classifica è stata resa nota il 25 marzo dall’agenzia britannica QS Quacquarelli Symonds, specializzata in analisi del settore universitario.

La classifica QS 2026 premia l'ateneo milanese tra le eccellenze globali in ingegneria e tecnologia. Il polo territoriale di Lecco — guidato dal nuovo prorettore Marco Tarabini — forma ogni anno circa 2.000 studenti nelle stesse discipline Sesto al mondo in architettura, settimo in design, ventesimo in ingegneria e tecnologia. I numeri del Politecnico di Milano nel QS World University Rankings by Subject 2026 — pubblicato il 25 marzo da QS Quacquarelli Symonds, la più autorevole agenzia britannica di analisi della formazione universitaria — non lasciano spazio a interpretazioni: l'ateneo milanese è tra le grandi università tecniche del pianeta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Il Politecnico di Milano è tra i migliori al mondo: sesto in architettura, settimo in design. E Lecco c'è

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