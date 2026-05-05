Giorgia Meloni, leader italiana, aveva manifestato l’intenzione di assumere un atteggiamento più americano, ma questa scelta appare poco rilevante sia in Italia che negli Stati Uniti. Dopo le recenti tensioni con l’amministrazione di Donald Trump, la premier italiana sembra cercare un riavvicinamento con Washington, mentre gli Stati Uniti non sembrano particolarmente interessati a ricucire i rapporti con lei. La scena politica internazionale resta quindi invariata.

Non sono gli Stati Uniti ad aver bisogno di ricucire con Giorgia Meloni, è lei che dopo la bastonatura di Donald Trump necessita di una qualche carezza da parte di Washington. È lei che deve cercare di depotenziare sul nascere la minaccia del tycoon di ritirare le truppe americane dall’Europa: una minaccia di quelle che non fanno dormire la notte. Questa è la cornice politico-psicologica dell’incontro che si terrà venerdì mattina tra la presidente del Consiglio e il Segretario di Stato Marco Rubio. Per cui si parlerà molto di “ricucitura” con tanto di sorrisi, baci e abbracci. Cose che fanno parte della diplomazia, insieme alle chiacchiere sui «valori condivisi» e alle false promesse sulla «solidità dell’alleanza».🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni voleva fare l’americana, ma è irrilevante di qua e di là dell’Atlantico

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