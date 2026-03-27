Alessandro Masala, conosciuto anche come Shy, è intervenuto durante la puntata di

Alessandro Masala, noto con lo pseudonimo Shy, è stato ospite della puntata di Non è la tv del 26 marzo per commentare quanto la rete stia togliendo spazio alla tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Argomenti discussi: Alessandro Masala: Meloni a Pulp irrilevante sul referendum, ma cambierà la comunicazione politica; La questione della Meloni a Pulp Podcast riguarda eccome il mondo dell'informazione.