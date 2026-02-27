Napoli le fasi drammatiche dell’intervento di Domenico | Ma qua è tutto ghiacciato Duro come una pietra

Nel racconto di chi ha assistito, Domenico ha descritto le condizioni dell’area come “tutto ghiacciato” e “duro come una pietra” durante un intervento. L’inchiesta sulla morte del bambino deceduto all’ospedale Monaldi ha rivelato dettagli inquietanti riguardo alle fasi dell’intervento e alle condizioni in cui si trovava il piccolo. I fatti sono stati resi noti attraverso le testimonianze raccolte.

Sono inquietanti i dettagli che emergono dall'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto all'ospedale Monaldi. Dalle carte è possibile ricostruire i passaggi che l'equipe medica ha compiuto da Napoli a Bolzano fino al rientro con il cuore ghiacciato. Erano «stanchi, infreddoliti e sprovvisti del corredo necessario», dichiarano gli altoatesini a proposito dell'arrivo dei sanitari partenopei. Secondo le testimonianze raccolte nell’inchiesta e riportate in anteprima da Il Mattino, la situazione apparve subito critica. Avevano con sé un contenitore frigo «da spiaggia», per dirla con un infermiere bolzanese, ma mancavano perfino i «sacchetti dove riporre il cuore ricevuto dal donatore». 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

La Procura di Napoli ha chiesto un incidente probatorio per chiarire se siano state rispettate le linee guida durante le fasi del trapianto al piccolo Domenico Caliendo - facebook.com facebook