In Italia, il centrodestra si prepara a un confronto con il record di durata di governo stabilito in passato da un leader di spicco del centrodestra, mentre il panorama politico si interroga sulla possibilità di mantenere la compattezza tra le diverse forze che lo compongono. Il campo largo, infatti, fatica a proporre un’alternativa solida e unitaria, creando incertezza sulla capacità di mantenere la stabilità nel prossimo futuro politico.

? Cosa scoprirai Come può il centrodestra superare il record storico di Berlusconi?. Perché il campo largo fatica a proporre un'alternativa credibile?. Quali divergenze interne impediscono l'unione tra Schlein e Conte?. Cosa accadrà se la stabilità di Meloni dovesse improvvisamente vacillare?.? In Breve Governo Meloni a 1.288 giorni dal primato di 1.412 giorni di Berlusconi.. Schlein e Conte divergono su patrimoniale, sussidi e sicurezza nazionale.. Ultimi 12 anni hanno visto otto governi diversi e sette presidenti.. Indicatori economici italiani superano i dati di crescita del governo spagnolo..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni sfida il record di Berlusconi: resta il centrodestra?

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