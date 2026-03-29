Sondaggio Ghisleri botta per Meloni dopo il referendum | FdI cala cresce il M5S ma il centrodestra resta avanti

Un sondaggio condotto dall’istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri evidenzia come, dopo il referendum, il centrodestra continui a mantenere un vantaggio rispetto alle forze di centrosinistra. Secondo i dati, il partito di maggioranza relativa tra le forze di destra ha registrato una diminuzione, mentre il Movimento 5 Stelle ha visto una crescita. Le variazioni sono contenute ma indicano un sistema politico in evoluzione.

Il referendum lascia il segno ma non cambia i rapporti di forza. Il sondaggio realizzato dall’istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri fotografa un sistema politico in movimento lento, dove le variazioni sono contenute ma politicamente significative. Il dato che pesa di più è il calo di Fratelli d’Italia, che scende al 27,8% perdendo 1,5 punti: una flessione netta, che segna una prima vera botta per Giorgia Meloni dopo mesi di stabilità. Non è un crollo, ma è un segnale politico chiaro, soprattutto perché arriva all’indomani di un passaggio elettorale importante. Accanto a FdI rallentano anche gli alleati. Forza Italia si attesta all’8,8% (-0,2), mentre la Lega scende all’8,1% (-0,4). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sondaggio Ghisleri, botta per Meloni dopo il referendum: FdI cala, cresce il M5S ma il centrodestra resta avanti Articoli correlati Sondaggio Piepoli, Fratelli d’Italia resta primo partito ma perde terreno: cresce il M5S, Conte avanti alle primarieIl nuovo sondaggio dell’Istituto Piepoli, realizzato tra il 24 e il 25 marzo 2026, fotografa una situazione politica stabile nei rapporti di forza ma... Leggi anche: Il “campo largo” supera (di poco) il centrodestra: la prima Supermedia post Referendum. Cala Fdi, crescono M5s-Pd Contenuti utili per approfondire Sondaggio Ghisleri Discussioni sull' argomento Sondaggio Ghisleri, che botta per Meloni! Ma c’è un’altra sorpresa; Il fronte del No non porta voti al campo largo: il sondaggio Swg conferma FdI in crescita e Pd e M5S in calo. Sondaggio Ghisleri, botta per Meloni dopo il referendum: FdI cala, cresce il M5S ma il centrodestra resta avantiIl referendum lascia il segno ma non cambia i rapporti di forza. Il sondaggio realizzato dall’istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri fotografa un ... thesocialpost.it Venezuela-Usa, sondaggio: Attacco illegittimo per 6 italiani su 10?/ Per il 67% Trump causa instabilitàSondaggio Ghisleri su Venezuela Usa, per la maggioranza degli italiani l'aggressione è illecita e la politica di Trump minaccia la stabilità globale Un nuovo sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri ... ilsussidiario.net "Chi vince le elezioni nel 2027". Sondaggio Ghisleri, come cambia il voto dopo il referendum - facebook.com facebook Primarie Il leader M5s vince nei primi sondaggi, dicono Ghisleri, Pregliasco e Noto. Di @mariannarizzini x.com