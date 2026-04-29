Meloni sfida il primato di Berlusconi | la classifica dei governi

Il governo attuale sta per superare in durata quello guidato da un altro leader, previsto per il prossimo 2 maggio. Se ciò avverrà, diventerà il più longevo tra quelli di questa particolare classifica. La staffetta tra i due governi segna un momento di cambiamenti nelle amministrazioni italiane, con il conteggio delle settimane che si avvicina a un nuovo record. La storia delle diverse maggioranze politiche si arricchisce di questa nuova tappa.

? Cosa sapere Il governo Meloni supererà il quarto Berlusconi in longevità il prossimo 2 maggio.. Il nuovo primato scavalcherà i 1.287 giorni di attività del mandato berlusconiano 2008-2011.. Il secondo esecutivo guidato da Berlusconi domina la classifica della longevità politica italiana con 1.412 giorni di attività tra l’11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, stabilendo un primato tra i 68 governi che si sono succeduti nelle 19 legislature degli ultimi 80 anni di. I dati storici delineano una gerarchia di potere basata sulla durata temporale dei mandati. Al secondo posto si posiziona il quarto governo Berlusconi, rimasto in carica per 1.287 giorni, dal periodo compreso tra l’8 maggio 2008 e il 16 novembre 2011.🔗 Leggi su Ameve.eu

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