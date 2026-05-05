Meloni in Azerbaigian Giorgetti | nuovi interventi a sostegno delle famiglie
La premier italiana si trova in Azerbaigian per discutere di approvvigionamenti energetici, mentre il Ministro dell’Economia annuncia nuovi interventi economici destinati a sostenere i redditi delle famiglie nel paese. La visita della leader si concentra sull’approvvigionamento di risorse energetiche, mentre il ministro comunica misure di supporto economico senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.
Mentre la premier Meloni è a caccia di rifornimenti energetici in Azerbaigian, il Ministro Giorgetti annuncia nuovi interventi economici a sostegno dei redditi delle famiglie italiane. Servizio di Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Meloni in Azerbaigian. Giorgetti: nuovi interventi a sostegno delle famiglie
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