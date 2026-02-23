Sostegno Locatelli sui 18mila nuovi specializzati | Strada giusta per affiancare le famiglie
Locatelli ha annunciato che oltre 18.000 docenti di sostegno specializzati sono stati assunti quest’anno, motivando la scelta con la necessità di migliorare il supporto alle famiglie. La decisione deriva dalla carenza di insegnanti qualificati e mira a garantire un aiuto più efficace agli studenti con bisogni educativi speciali. La presenza di più insegnanti specializzati rappresenta un passo importante per rafforzare l’inclusione scolastica. La misura continuerà a essere monitorata nei prossimi mesi.
