Meloni | I simboli del potere criminale possono e devono essere abbattuti
A Torre Annunziata sono iniziati i lavori di demolizione di un edificio che per anni è stato un punto di riferimento per un clan camorristico. La demolizione rappresenta un tentativo di rimuovere simboli di potere legati alla criminalità organizzata. La notizia è stata comunicata da un leader politico, che ha sottolineato come questa azione dimostri che i simboli del crimine possono essere eliminati.
ROMA - "L’avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, per decenni la “roccaforte” logistica del clan camorristico Gionta, lancia un messaggio chiaro: i simboli del potere criminale possono e devono essere abbattuti. E, al loro posto, devono nascere luoghi di vita, comunità e legalità. Come accadrà anche in questo caso: dove c’era un luogo di illegalità, sopruso e violenza criminale sorgerà uno spazio pubblico per i cittadini. È questa la risposta dello Stato ad ogni mafia". E' quanto scrive sui suoi canali social la presidente del consiglio, Giorgia Meloni (foto).🔗 Leggi su Lopinionista.it
Notizie correlate
“Devi essere vista per essere creduta”: la mostra su Elisabetta II a Buckingham Palace racconta 100 anni di stile, potere e simboliIl 21 aprile avrebbe compiuto cent’anni ed il suo regno la ricorda all’insegna di uno dei suoi motti più famosi: “Devi essere visto per essere...
Leggi anche: Le bombe sui simboli del potere e della repressione del regime e la fine del mito dell’invulnerabilità
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Nella città di Vannacci il centrodestra vuole vincere nascondendo i simboli; PizzAut, visita di Giorgia Meloni il 1° maggio; Flotilla, il Governo Meloni chiede l’immediata liberazione degli italiani; I 25 APRILE E LE GAFFES DI GIORGIA MELONI.
Torre Annunziata, demolizione Palazzo Fienga. Meloni: 'Risposta dello Stato alle mafie'L'avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, per decenni la 'roccaforte' logistica del clan camorristico Gionta, lancia un messaggio chiaro: i simboli del potere criminale ... lostrillone.tv
Meloni, da Torre Annunziata chiara risposta Stato a mafieUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
#Petrucci (FdI): Missione all'estero di #Meloni rafforza sicurezza energetica degli italiani - facebook.com facebook
La dignità delle vittime e delle loro famiglie viene prima di ogni burocrazia. Si tratta di principio giusto e di una decisione di buonsenso, resa possibile grazie all’importante lavoro di interlocuzione del Presidente Meloni. Un segnale di rispetto davanti a una trag x.com