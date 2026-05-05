Meloni | I simboli del potere criminale possono e devono essere abbattuti

A Torre Annunziata sono iniziati i lavori di demolizione di un edificio che per anni è stato un punto di riferimento per un clan camorristico. La demolizione rappresenta un tentativo di rimuovere simboli di potere legati alla criminalità organizzata. La notizia è stata comunicata da un leader politico, che ha sottolineato come questa azione dimostri che i simboli del crimine possono essere eliminati.