Le bombe sui simboli del potere e della repressione del regime e la fine del mito dell’invulnerabilità

Un ex negoziatore nucleare ha dichiarato ieri che il nemico ha raggiunto il culmine della sua debolezza. Nel corso di un’intervista, ha fatto riferimento alle recenti esplosioni contro simboli del potere e della repressione del regime, evidenziando come questi attacchi abbiano messo in discussione il mito dell’invulnerabilità. La notizia si inserisce in un contesto di tensione crescente e azioni di protesta.

L'incertezza sulla strategia in Iran spaventa le borse. Segnali da seguire “Il nemico ha raggiunto il culmine della sua debolezza”, ha detto ieri l’ex negoziatore nucleare Said Jalili. Il quarto giorno di guerra, a Teheran dense colonne di fumo si stagliavano nel cielo e il segretariato del Consiglio per il Discernimento veniva raso al suolo, e intanto a Qom, la roccaforte ideologica del regime, piovevano bombe sul Consiglio degli Esperti. Il consiglio, formato da 88 membri, è l’organo deputato a eleggere la prossima Guida suprema, nei giorni scorsi le consultazioni erano state telefoniche, secondo l’agenzia di stampa Mehr il palazzo... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. «Un'azione militare europea sarebbe un atto guerra» | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

Trump rivendica l’attacco all’Iran. E attacca la Spagna: “Alleato terribile. Stop ai commerci”. Ancora bombe sul Golfo x.com