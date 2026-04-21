Devi essere vista per essere creduta | la mostra su Elisabetta II a Buckingham Palace racconta 100 anni di stile potere e simboli

A pochi giorni dal suo centesimo compleanno, una mostra a Buckingham Palace ripercorre la vita e il ruolo di Elisabetta II, evidenziando un secolo di stile, potere e simboli legati alla monarchia. L’esposizione si concentra su oggetti e immagini che raccontano il suo impatto e la sua presenza pubblica, mantenendo vivo il ricordo di una figura che ha segnato un’epoca. La rassegna si inserisce tra eventi commemorativi e iniziative culturali dedicate alla sovrana.

Il 21 aprile avrebbe compiuto cent’anni ed il suo regno la ricorda all’insegna di uno dei suoi motti più famosi: “Devi essere visto per essere creduto”. Elisabetta II è stata una icona di stile mai tramontato e per raccontare il suo percorso lungo quasi un secolo, Buckingham Palace ha realizzato una mostra di abiti, accessori e gioielli che disegnano la traiettoria di moda e di esercizio del potere che l’hanno resa eterna. Dal vestitino del battesimo alla divisa militare indossata durante la Seconda Guerra Mondiale, anche quando era la Regina Madre a fare le scelte stilistiche per la futura sovrana, tutto era già studiato nel dettaglio per essere destinato a rimanere impresso nell’immaginario collettivo, per sempre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Devi essere vista per essere creduta”: la mostra su Elisabetta II a Buckingham Palace racconta 100 anni di stile, potere e simboli Notizie correlate Leggi anche: Regina Elisabetta II: il profumo per i suoi 100 anni ispirato ai fiori di Buckingham Palace e le sue lezioni di bellezza valide ancora oggi Leggi anche: Ad aprile, per i 100 anni della regina Elisabetta, Buckingham Palace si prepara ad allestire la più grande mostra di abiti appartenuti alla sovrana Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Elisabetta II, la mostra a Londra per i suoi 100 anni; Al via a Londra le celebrazioni per i 100 anni della regina Elisabetta; Kate Middleton non riesce a farsi chiamare Catherine. Kate è troppo popolare; Dopo la Megxit, ecco la Megstock di Meghan Markle in Australia. Buckingham Palace ha diffuso un videomessaggio registrato dal figlio per il centenario dell’ex Regina. La Royal Family impegnata nelle celebrazioni: il progetto del memoriale e il ricevimento a Palazzo Leggi l'articolo #ReCarlo facebook Re Carlo e la Regina Camilla non incontreranno le vittime di Jeffrey Epstein durante la visita di Stato negli Stati Uniti prevista per la fine di questo mese. Lo scrive la Bbc citando una fonte di Buckingham Palace, in concomitanza con la diffusione di ulteriori d x.com