Devi essere vista per essere creduta | la mostra su Elisabetta II a Buckingham Palace racconta 100 anni di stile potere e simboli

Da ilfattoquotidiano.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dal suo centesimo compleanno, una mostra a Buckingham Palace ripercorre la vita e il ruolo di Elisabetta II, evidenziando un secolo di stile, potere e simboli legati alla monarchia. L’esposizione si concentra su oggetti e immagini che raccontano il suo impatto e la sua presenza pubblica, mantenendo vivo il ricordo di una figura che ha segnato un’epoca. La rassegna si inserisce tra eventi commemorativi e iniziative culturali dedicate alla sovrana.

Il 21 aprile avrebbe compiuto cent’anni ed il suo regno la ricorda all’insegna di uno dei suoi motti più famosi: “Devi essere visto per essere creduto”. Elisabetta II è stata una icona di stile mai tramontato e per raccontare il suo percorso lungo quasi un secolo, Buckingham Palace ha realizzato una mostra di abiti, accessori e gioielli che disegnano la traiettoria di moda e di esercizio del potere che l’hanno resa eterna. Dal vestitino del battesimo alla divisa militare indossata durante la Seconda Guerra Mondiale, anche quando era la Regina Madre a fare le scelte stilistiche per la futura sovrana, tutto era già studiato nel dettaglio per essere destinato a rimanere impresso nell’immaginario collettivo, per sempre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

devi essere vista per essere creduta la mostra su elisabetta ii a buckingham palace racconta 100 anni di stile potere e simboli
© Ilfattoquotidiano.it - “Devi essere vista per essere creduta”: la mostra su Elisabetta II a Buckingham Palace racconta 100 anni di stile, potere e simboli

Notizie correlate

Leggi anche: Regina Elisabetta II: il profumo per i suoi 100 anni ispirato ai fiori di Buckingham Palace e le sue lezioni di bellezza valide ancora oggi

Leggi anche: Ad aprile, per i 100 anni della regina Elisabetta, Buckingham Palace si prepara ad allestire la più grande mostra di abiti appartenuti alla sovrana

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Elisabetta II, la mostra a Londra per i suoi 100 anni; Al via a Londra le celebrazioni per i 100 anni della regina Elisabetta; Kate Middleton non riesce a farsi chiamare Catherine. Kate è troppo popolare; Dopo la Megxit, ecco la Megstock di Meghan Markle in Australia.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.