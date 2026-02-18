Nuovi file Epstein online | attenzione alle foto false generate con l’IA che ingannano tutti
Nuovi file riguardanti Jeffrey Epstein sono stati diffusi recentemente, e tra questi spiccano immagini prodotte con l’intelligenza artificiale. Queste foto false sono riuscite a ingannare molte persone, alimentando confusione e dubbi tra gli utenti online.
Nuovi documenti sul caso Jeffrey Epstein sono stati resi pubblici nelle ultime settimane, scatenando un’ondata di attenzione mediatica e social senza precedenti. Ma insieme ai file autentici, sui social network è esplosa una vera e propria epidemia di immagini false, generate interamente dall’intelligenza artificiale, che mostrano politici e personalità pubbliche in situazioni mai verificate e del tutto inventate. Il fenomeno non è marginale. Stiamo parlando di fotografie che diventano virali in poche ore, condivise da migliaia di utenti convinti della loro autenticità, alimentando teorie del complotto e danneggiando reputazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it
