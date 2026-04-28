Negli ultimi giorni, un politico è stato coinvolto in un episodio legato all’uso di immagini false generate dall’intelligenza artificiale. Sono state diffuse fotografie alterate che raffigurano questa persona in situazioni inesistenti, suscitando preoccupazioni sulla diffusione di contenuti ingannevoli. Di fronte a questa situazione, l’interessato ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia dettagliata alle autorità competenti.

Da ricoveri in ospedale, ad attacchi a Trump e duelli televisivi infuocati. Queste sono solo alcune dellenotizie fake circolate su Giovanni Donzelli, capo dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, imbastite con tanto di fotomontaggi e spacciate su internetcome vere, con conseguenze anche personali:“Mi hanno descritto malato, in un letto di ospedale, fa un brutto effetto vedere la propria immagine stravolta in questo modo”. L’ultima“crudeltà”uscita, che ha convinto il deputato di Fratelli d’Italia a rivolgersi alla Procura, riporta una sua presunta visita, mai avvenuta, ad una bimba malata terminale. Secondo Donzelligli ideatori di queste fake news, avvicinerebbero i suoi simpatizzantie chi è portato a fidarsi della sua figura per ottenere autorizzazioni,raccogliere dati e probabilmente poi rivenderli ad altre società.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Donzelli vittima di foto false generate con l’AI: ‘Mi stanno rubando l’immagine, denuncerò’

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