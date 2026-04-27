Missione Meloni nel Caucaso | l’Italia guida il nuovo asse energetico

Il 4 e il 5 maggio, il presidente del Consiglio italiano ha visitato Yerevan e Baku in missioni ufficiali. Durante le tappe, si è concentrata sulla collaborazione energetica tra Italia, Armenia e Azerbaigian. L’Italia continua a rafforzare il ruolo di punto di raccordo per il gasdotto Tap, che collega il Caucaso all’Europa, passando per Germania e Austria. La visita si inserisce in un percorso di consolidamento delle relazioni diplomatiche e strategiche nella regione.

? Cosa sapere Meloni visita Yerevan il 4 maggio e Baku il 5 maggio per missioni diplomatiche.. L'Italia consolida il ruolo di hub energetico per il gasdotto Tap verso Germania e Austria.. Il prossimo 4 maggio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si troverà a Yerevan per l’ottavo Vertice della Comunità Politica Europea, aprendo una missione diplomatica che proseguirà il martedì 5 maggio con una visita ufficiale a Baku. Questa sequenza temporale tra Armenia e Azerbaigian non rappresenta un semplice spostamento geografico, ma delinea una strategia precisa in cui l’Italia cerca di consolidare il proprio ruolo all’interno delle dinamiche caucasiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione Meloni nel Caucaso: l’Italia guida il nuovo asse energetico Notizie correlate Leggi anche: Meloni in missione nel Golfo, lo spettro del lockdown energetico. Obiettivo: riaprire Hormuz Leggi anche: Meloni in missione nel Golfo e lo spettro del lockdown energetico. Obiettivo: riaprire Hormuz Panoramica sull’argomento Meloni nel Golfo, missione a sorpresa per la sicurezza energeticaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata a Gedda per una missione lampo nel Golfo Persico che la porterà, nell’arco di due giorni, a incontrare i principali leader della regione. Dopo la ... ilgiornale.it Meloni, missione energia nel Golfo: incontro con al Thani a DohaContinua la missione di Giorgia Meloni nel Golfo per rinforzare la sicurezza energetica dell'Italia in uno scenario internazionale di grande instabilità per la regione e non solo. Tanto che la premier ... iltempo.it