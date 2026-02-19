Hollywood contro l’IA | Deepfake realistici minacciano copyright e immagine degli attori La sfida legale è aperta

Hollywood si scontra con l’IA: i deepfake sempre più realistici mettono a rischio il copyright e la reputazione degli attori. Recentemente, alcuni video manipolati sono stati diffusi online, creando confusione tra il pubblico e sollevando dubbi sulla protezione dei diritti. Le case di produzione e i talenti stanno cercando di capire come contrastare questa minaccia crescente, mentre le autorità avviano indagini per chiarire le responsabilità. La questione si fa sempre più urgente, con nuovi casi che continuano a emergere.

Hollywood nel Mirino dell’IA: La Sfida dei Deepfake e la Battaglia per il Copyright. La rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa ha acceso un nuovo fronte di conflitto nel mondo dell’intrattenimento. Le principali case di produzione cinematografiche americane si sono scontrate con ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, a causa della capacità del suo modello di IA, Seedance 2.0, di creare deepfake estremamente realistici di attori di Hollywood, sollevando preoccupazioni sul diritto d’autore e sulla protezione dell’immagine. La Capacità di Imitare la Realtà: Seedance 2.0 e l’Ascesa dei Deepfake.🔗 Leggi su Ameve.eu

