Google lancia Lyria 3 Pro | musica generata dall’IA

Google ha annunciato l’arrivo di Lyria 3 Pro, versione aggiornata del suo modello di intelligenza artificiale per la creazione musicale. La nuova versione arriva circa un mese dopo il lancio di Lyria 3, e si concentra sull’offrire capacità più avanzate nella generazione di brani musicali attraverso l’intelligenza artificiale. L’annuncio è stato comunicato attraverso canali ufficiali dell’azienda.

A distanza di circa un mese dal debutto di Lyria 3, Google ha ufficialmente introdotto Lyria 3 Pro, la versione avanzata del suo modello di intelligenza artificiale dedicato alla generazione musicale. Questo aggiornamento promette risultati più raffinati, clip più lunghe e strumenti di personalizzazione più dettagliati, pensati sia per gli sviluppatori sia per gli utenti abbonati ai servizi Google. Lyria 3 Pro è integrato in diversi prodotti, tra cui l’app Gemini, e rappresenta un passo importante verso la creazione di contenuti musicali professionali direttamente tramite IA. Mentre Lyria 3 consentiva di creare tracce musicali fino a 30 secondi, Lyria 3 Pro estende questa possibilità fino a 3 minuti, permettendo la realizzazione di composizioni più complete e articolate. 🔗 Leggi su Billipop.com

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