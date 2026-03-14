Un collaboratore scolastico di 58 anni è stato arrestato dalla polizia postale di Catania con l’accusa di aver scattato foto di studentesse senza permesso e di aver modificato le immagini usando l’intelligenza artificiale per realizzare contenuti pedopornografici. L’indagine ha portato al suo fermo dopo che sono state riscontrate le immagini manipolate. L’uomo è attualmente in custodia.

Un collaboratore scolastico di 58 anni è stato arrestato dalla polizia postale di Catania per aver fotografato studentesse senza il loro consenso e successivamente manipolato le immagini con l’intelligenza artificiale per creare contenuti pedopornografici. L’uomo, già sottoposto ad arresti domiciliari dopo l’udienza di convalida, ha lasciato nei suoi dispositivi un archivio vasto di materiale illegale che includeva sia scatti originali che versioni alterate. La scoperta è emersa da un’indagine coordinata tra la Procura di Catania e i centri nazionali di contrasto alla pedopornografia online. Le indagini hanno rivelato come la tecnologia abbia fornito strumenti pericolosi in mani sbagliate: lo stesso bidello utilizzava software di intelligenza artificiale per generare immagini di nudità fittizia partendo da foto reali delle vittime. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bidello: foto rubate e deepfake su studentesse

Articoli correlati

Leggi anche: Catania, bidello arrestato per deepnude: denudava con l’IA le foto delle studentesse

Bidello fotografava studentesse e le denudava con l'IA: arrestato nel Catanese, aveva ingente materiale pedopornograficoFotografava, a loro insaputa, le alunne di una scuola media della provincia di Catania, dove lavorava come collaboratore scolastico, e poi modificava...

Una selezione di notizie su Bidello foto rubate e deepfake su...

Bidello arrestato per foto clandestine alle studentesse e uso illecito dell’intelligenza artificialeBidello arrestato nel Catanese per foto pedopornografiche create con intelligenza artificiale Un collaboratore scolastico di 58 anni, residente in pro ... assodigitale.it

Foto di minori e alunne denudate, arrestato un bidello per pedopornografia in provincia di CataniaL'uomo è ora ai domiciliari. msn.com