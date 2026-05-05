Meloni dall’Armenia risponde a Trump | Noi con la Nato

Dall’Armenia, la presidente del Consiglio ha commentato le affermazioni di un ex presidente statunitense, affermando che l’Italia ha sempre rispettato gli impegni presi con la Nato, anche nelle missioni in Iraq e in Afghanistan. La risposta arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza entrare nel merito delle accuse rivolte in precedenza. La premier ha ribadito l’impegno dell’Italia nelle attività dell’Alleanza Atlantica.