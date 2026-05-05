Meloni dall’Armenia risponde a Trump | Noi con la Nato
Dall’Armenia, la presidente del Consiglio ha commentato le affermazioni di un ex presidente statunitense, affermando che l’Italia ha sempre rispettato gli impegni presi con la Nato, anche nelle missioni in Iraq e in Afghanistan. La risposta arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza entrare nel merito delle accuse rivolte in precedenza. La premier ha ribadito l’impegno dell’Italia nelle attività dell’Alleanza Atlantica.
Dall’Armenia, Giorgia Meloni risponde alle accuse scomposte di Trump. “Con la Nato, l’Italia ha sempre mantenuto gli impegni, anche in Iraq e in Afghanistan”. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Meloni dall'Armenia risponde a Trump: Noi con la Nato
Notizie correlate
Meloni al vertice Cpe in Armenia tra energia e Nato: “Non condivido il disimpegno Usa”Al vertice della Comunità politica europea (Cpe) a Erevan, Giorgia Meloni lancia un messaggio agli alleati occidentali e, indirettamente, agli Stati...
Leggi anche: Meloni risponde a Solovyev dopo gli insulti choc: «Noi pensiamo all'Italia». L'asse sui droni con Kiev e la risposta della Russia
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Crans Montana, Meloni vede Parmelin. Il presidente della Svizzera: Stop a invio fatture a feriti; Meloni al vertice Cpe in Armenia tra energia e Nato: Non condivido il disimpegno Usa; Meloni risponde a Trump: contro l'Italia accuse non corrette; Summit di 48 Paesi in Armenia: Giorgia Meloni: 'Le crisi vanno anticipate, non basta solo reagire'.
Meloni al vertice Cpe in Armenia tra energia e Nato: Non condivido il disimpegno UsaAl vertice Cpe in Armenia, Meloni affronta i nodi della sicurezza e risponde alle ipotesi di ridimensionamento della presenza americana in Ue ... quifinanza.it
Meloni, stoccata a Washington: Non condivido il disimpegno. Domani il vertice con gli alleatiLa presidente del consiglio dall’Armenia: L’Italia ha sempre fatto il suo dovere. Venerdì vedrà il segretario di Stato Rubio. Riunione di governo su ... repubblica.it
Basi Usa e attacchi all'Italia, dall'Armenia la risposta di Meloni a Trump: "Accuse non corrette" x.com
#Meloni: Dalla guerra in #Ucraina forniture energetiche azere determinanti per sicurezza dell'#Italia - facebook.com facebook