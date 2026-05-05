Durante un vertice in Armenia, il premier ha affrontato il tema dell’immigrazione, sottolineando come i flussi irregolari siano un rischio per la sicurezza e l’economia del paese. Contestualmente, il governo ha annunciato di voler accelerare le procedure di acquisto di gas naturale dall’Azerbaijan, con l’obiettivo di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. Queste scelte arrivano in un momento di tensioni e incertezza sui mercati energetici internazionali.

Il premier al summit in Armenia: «I flussi irregolari riducono sicurezza e competitività». La Germania ha annunciato l’intenzione di mantenere i controlli alle frontiere e con questo si può sostanzialmente dire che gli accordi di Schengen, che definiscono un’area di libera circolazione in 29 Paesi europei, sono morti e sepolti. «A medio termine, il governo federale confida che il sistema migratorio europeo sia progettato per funzionare in modo così efficace da poter abbandonare i controlli alle frontiere. Tuttavia, è troppo presto per dire quando ciò accadrà», ha detto il ministro dell’Interno tedesco, Alexander Dobrindt. È ormai chiaro, quindi, che quando si parla di immigrazione si parla di sicurezza delle frontiere.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni dà la sveglia sull’immigrazione e accelera l’acquisto di altro gas azero

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