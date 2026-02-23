Dal 12 giugno in vigore la lista dei Paesi sicuri | il governo Meloni fa scuola sull’immigrazione

Il governo Meloni ha deciso di adottare una lista dei Paesi sicuri, dopo che il Consiglio europeo ha approvato il nuovo elenco il 12 giugno. La misura, che include anche la revisione del concetto di Paese terzo sicuro, mira a semplificare le procedure di asilo e migliorare l’efficienza del sistema europeo. La decisione, adottata in un momento di crescente attenzione sulla gestione delle migrazioni, coinvolge direttamente le politiche migratorie italiane.

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato in via definitiva il primo elenco dei Paesi di origine sicuri e la revisione del concetto di Paese terzo sicuro, misure volte a rendere più efficiente e armonizzato il sistema europeo di asilo nell’ambito del Patto su migrazione e asilo. Paesi Sicuri, il via libero definitivo dlel’Ue. L’elenco designa come Paesi di origine sicuri Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia, includendo anche i Paesi candidati all’adesione salvo conflitto armato, sanzioni Ue per violazioni dei diritti fondamentali o un tasso di decisioni positive superiore al 20 per cento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Parlamento Ue, via libera alla lista dei Paesi sicuri e agli hub per i migranti: esulta il governo MeloniIl Parlamento europeo ha approvato due modifiche al regolamento sulle procedure di asilo.

Via libera dal Parlamento Ue alla lista dei "Paesi sicuri"Il Parlamento europeo ha dato il via libera al nuovo regolamento sui Paesi sicuri, stabilendo criteri chiari per la classificazione di quelli terzi e di origine.

