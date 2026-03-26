Meloni punta sull’Algeria per gas e sicurezza energetica ma il terreno politico è tutt’altro che solido

Il governo italiano ha annunciato un rafforzamento dei rapporti con l’Algeria, con l’obiettivo di assicurarsi forniture di gas e migliorare la sicurezza energetica. Tuttavia, sul fronte internazionale, la regione dello Stretto di Hormuz si trova in una situazione di tensione, con segnali di instabilità che preoccupano le autorità. Le sfide politiche e di sicurezza si intrecciano a circa mille chilometri dalla capitale.

Lo Stretto di Hormuz è in fiamme, ma a Roma l’allarme vero suona qualche centinaio di chilometri più a ovest. Mentre le petroliere restano bloccate tra Iran e Golfo, il governo Meloni ha già scelto la sua via di fuga: non guarda a Bruxelles né al Nord Europa, ma ad Algeri. Non si tratta più solo di “diversificare dal gas russo”. L’Algeria è diventata il pilastro della sicurezza energetica italiana, il perno del Piano Mattei, il corridoio attraverso cui l’Italia prova a ridefinire il proprio ruolo nel Mediterraneo. La Presidente del Consiglio ha effettuato una visita istituzionale in Algeria il 25 marzo 2026 e la missione ha consolidato il ruolo dell’Algeria come primo partner commerciale dell’Italia in Africa, con il 35-40% del fabbisogno nazionale e un interscambio che ha raggiunto i 12,9 miliardi di euro nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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