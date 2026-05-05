A Rigutino si parla di un progetto per la stazione Medioetruria che risale a tempi passati, già disegnato e presentato in passato. Tra promesse elettorali e rendering realizzati sul momento, si nota che l’idea di questa stazione non è una novità. Un architetto coinvolto nella questione ha chiesto semplicemente un riconoscimento per il lavoro svolto, senza ottenere ancora una risposta definitiva.

Tra una promessa elettorale e un rendering tirato fuori al momento giusto, spunta una certezza: l a stazione Medioetruria a Rigutino qualcuno l’aveva già pensata, disegnata e pure riproposta con la pazienza di un pendolare in ritardo cronico. L’architetto Vincenzo Sorge ci ha inviato una lettera aperta indirizzata ai candidati alle amministrative 2026 di Arezzo, in cui rivendica la paternità del progetto e chiede — senza troppi giri di parole — che almeno il “grazie” non resti fermo al binario morto.? Qui la lettera completa: MEDIOETRURIA LETTERA APERTA Arezzo – C’è chi alle elezioni promette ponti, chi rotonde, e chi — più furbo — tira fuori direttamente i progetti già pronti.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Medioetruria: progetto girato più di una porchetta, ma l’architetto chiede almeno ‘oh grazie

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