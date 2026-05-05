Mediobanca Premier | nasce la nuova RSA guidata da Rowena Bencaster

È stata annunciata la costituzione di una nuova RSA presso Mediobanca Premier, con Rowena Bencaster come responsabile. La creazione di questa rappresentanza sindacale è collegata all’integrazione tra Mediobanca e MPS. La nuova RSA avrà il compito di tutelare gli interessi dei lavoratori coinvolti in questa operazione. La nomina di Bencaster definisce il volto della rappresentanza sindacale per i dipendenti interessati.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'integrazione tra Mediobanca e MPS i lavoratori locali?. Chi sarà la nuova guida della RSA per proteggere i dipendenti?. Perché la presenza sindacale a Catania è cruciale per le filiali?. Quali impatti avrà la leadership femminile sulla tutela dei diritti bancari?.? In Breve Maurizio Cacciola e Giuseppe Gargano supportano la nuova gestione sindacale locale.. La nomina segue la recente elezione della Rsa in Compass.. Il sindacato monitorerà l'integrazione tra Mediobanca e MPS nel territorio etneo.. Teodora Spadaro è stata recentemente nominata in Compass per la leadership femminile.. La Uilca Catania consolida la sua influenza nel settore creditizio etneo con la nascita della nuova RSA in Mediobanca Premier, guidata da Rowena Bencaster.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mediobanca Premier: nasce la nuova RSA guidata da Rowena Bencaster Notizie correlate Bper, nasce la Direzione Regionale Lombardia Nord guidata da Luca RomelliniSondrio, 20 aprile 2026 - È operativa da oggi l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, a completamento del percorso avviato nel... Avellino, svolta per Pizza: nasce l’alleanza guidata da SchleinIl di Avellino si è riorganizzato attorno alla figura di Nello Pizza, candidato sindaco della coalizione Campolargo, dopo una mossa tattica che ha... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mediobanca Premier – Banca Widiba, riflessioni a margine di un’aggregazione; Uilca Mediobanca Premier: costituita Rsa a Catania; Mediobanca Premier, soluzioni di private insurance al centro; Lovaglio (Mps) in marcia: adesso tocca a Mediobanca. Il futuro di Grilli & Co. Mediobanca Premier – Banca Widiba, riflessioni a margine di un’aggregazioneMediobanca Premier, che oggi conta quasi 1200 professionisti, rappresenta così il punto di arrivo – almeno per ora – di un percorso iniziato quindici anni fa: da banca diretta a piattaforma evoluta di ... bluerating.com Mediobanca, accelera la fuga dei gestori dei grandi patrimoni: pesano i dubbi sulla fusione con MpsLa fuga da Mediobanca dei gestori patrimoniali dei grandi clienti è arrivata persino alle orecchie dell’ufficio di Francoforte del Financial Times. Dopo il cambiamento dell’assetto di controllo ... ilfattoquotidiano.it Uilca #Mediobanca Premier cresce, costituita Rsa a Catania #Uilca https://www.uilca.it/uilca-mediobanca-premier-costituita-rsa-a-catania/ - facebook.com facebook Mediobanca x.com