A Avellino, il fronte progressista ha concluso una fase di stallo grazie all'intervento di Nello Pizza, candidato sindaco della coalizione Campolargo. La riorganizzazione del gruppo locale si è concentrata sulla sua figura, portando a una nuova alleanza che ha sbloccato i negoziati tra le forze coinvolte. Questa svolta rappresenta un passo importante nel percorso di unificazione del fronte politico.

Il di Avellino si è riorganizzato attorno alla figura di Nello Pizza, candidato sindaco della coalizione Campolargo, dopo una mossa tattica che ha sbloccato i negoziati per la formazione del fronte progressista. Il Circolo PD Aldo Moro ha formalizzato il proprio sostegno al professionista e, segnando un punto di svolta nelle dinamiche locali grazie anche alle dimissioni di Antonio Gengaro, presentate con l’obiettivo di favorire l’allargamento delle trattative. L’influenza dell’area Schlein e la nuova configurazione di Campolargo. La costruzione dell’alleanza per le imminenti elezioni comunali poggia su un equilibrio interno dove l’area legata a Schlein gioca un ruolo fondamentale nel coordinare le diverse componenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, svolta per Pizza: nasce l’alleanza guidata da Schlein

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